Часть пригородных маршрутов сняли с линии в Астане

Из-за непогоды 11 пригородных маршрутов прекратили движение в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании City Transportation Systems, по данным на 19:25, приостановлено движение маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329.

Остальные пригородные маршруты на линии.