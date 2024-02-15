  • 15 Февраля, 20:48
  • BAIGENEWS

Часть пригородных маршрутов сняли с линии в Астане

Сегодня, 19:30
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Из-за непогоды 11 пригородных маршрутов прекратили движение в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании City Transportation Systems, по данным на 19:25, приостановлено движение маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329.

Остальные пригородные маршруты на линии.

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