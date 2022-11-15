Часть пригородных маршрутов отменили в Астане из-за погоды

В Астане приостановлено движение пригородных маршрутов в направлении Карагандинской трассы, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий (гололёд, сильный боковой ветер) будет приостановлено движение пригородных маршрутов в направлении Карагандинской трассы. Остальные пригородные маршруты на линии", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

По прогнозу синоптиков, 16 ноября на большей части территории Казахстана сохранит влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки (дождь, снег). Ожидаются туман, гололёд, метель, усиление ветра.