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Часть пригородных маршрутов отменили в Астане из-за погоды Сегодня, 21:23
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Сегодня, 21:23
105

Часть пригородных маршрутов отменили в Астане из-за погоды

В Астане приостановлено движение пригородных маршрутов в направлении Карагандинской трассы, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий (гололёд, сильный боковой ветер) будет приостановлено движение пригородных маршрутов в направлении Карагандинской трассы. Остальные пригородные маршруты на линии", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

По прогнозу синоптиков, 16 ноября на большей части территории Казахстана сохранит влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки (дождь, снег). Ожидаются туман, гололёд, метель, усиление ветра.

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#Астана #автобусы #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:23
105
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