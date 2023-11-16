Часть карниза многоэтажки упала на голову женщине в Сатпаеве

В Сатпаеве фрагмент карниза жилого дома упал на голову женщине, вышедшей в магазин за хлебом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Жители района рассказывают, что пятиэтажка, где всё и произошло, давно обветшала и требует ремонта.

"Я получила две травмы. Две раны на голове: 10 сантиметров и четыре сантиметра. Двое суток уже постельный режим у меня. Пойду открывать больничный лист, с моими травмами очень долго на больничном придётся быть", - рассказала пострадавшая Светлана Головко.