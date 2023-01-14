Часть Алматы осталась без воды из-за коммунальной аварии

Фото: ГКП "Алматы Су"

В Бостандыкском районе Алматы устранили повреждение водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКП "Алматы су".

"Прерванное холодное водоснабжение, возникшее в результате аварийного порыва водовода, будет восстановлено в полном объёме к 00:00 часам текущих суток. С 21.30 начнётся запуск воды в водопроводные сети. Ожидается временное снижение качества воды в части Бостандыкского и Алмалинского районов", - отметили в ГКП.

Коммунальное предприятие просит временно не пользоваться стиральными и посудомоечными машинами до полного осветления воды. Одновременно будет проводиться промывка инженерных сетей.

В результате аварийно-восстановительных работ на глубине четырёх метров заменён полностью изношенный сегмент трубопровода Д=600 мм протяжённостью восемь метров.

В работе задействовано 12 единиц спецтехники и 31 сотрудник ГКП "Алматы Су". Дорожными службами города выполнены работы по ликвидации наледи на дорогах и тротуарах, возникших в результате вытекания воды.

"Магистральный водопровод, проходящий по улице Мынбаева, введён в эксплуатацию в 1972 году и уровень физического износа трубопровода за более чем 50 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня. В ближайшие годы планируется поэтапная замена данного трубопровода по всей протяжённости", - отметили в "Алматы Су".

Существующая инженерная инфраструктура Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудования объектов. Протяжённость сетей водоснабжения составляет 3 528 километров, из них 1941 километр сетей требуют замены (55,8% от общей протяжённости).