Чартеры на 1,6 млрд тенге: В "КазМунайГазе" прокомментировали скандальную госзакупку

В соцсетях бурно обсуждают желание компании "КазМунайГаз" потратить 1,6 миллиарда тенге на приобретение услуг по организации чартерных авиаперелётов. Необходимость таких расходов объяснили в пресс-службе, передаёт BaigeNews.kz.

"КМГ использует чартерные рейсы в экстренных случаях при отсутствии регулярных пассажирских рейсов для оперативного решения деловых и производственных задач, в том числе во время чрезвычайных и аварийных ситуаций. В большинстве случаев, когда командировки ожидаемы и заблаговременно запланированы, компания пользуется услугами регулярных авиарейсов таких авиаперевозчиков как Air Astana, SCAT, Qazaq Air и ряда других", – сообщили в компании.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что указанная в тендерном предложении сумма рассчитана на пять лет - с 2024 по 2028 годы.

Оплата за чартеры, заверили в компании, будет производиться по факту оказания услуг. Иными словами, если полетов будет меньше, то меньше будет и сумма.

В КМГ отметили, что критики вряд ли понимают специфику деятельности национальной нефтегазовой компании. Иногда ситуации требуют оперативного присутствия руководства или специалистов в том или ином месте. Как это случилось весной 2022 года, когда начались перебои с отгрузкой казахстанской нефти на Морском терминале КТК, и делегация "КазМунайГаза" экстренно вылетела в Новороссийск. Полёт с пересадками на двух-трёх рейсовых самолетах занял бы практически полный рабочий день.

Чартерами срочно доставляются специалисты на производственные объекты КМГ, в случае возникновения проблемы.

Кроме того, каждое лето, когда спрос и цена на авиабилеты регулярных линий зашкаливают, "КазМунайГаз" вывозит сотни детей нефтяников с экологически не совсем благополучного западного региона на отдых в детские лагеря. В такой ситуации чартерный рейс обходится дешевле регулярного и решает проблему дефицита авиабилетов.

Наконец, сложно представить, чтобы руководитель КМГ предложил делегации иностранных инвесторов отправиться в Мангистаускую или Атыраускую области, чтобы провести переговоры на месте, рейсовым самолетом.