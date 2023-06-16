Cайт для проведения жертвоприношений на Курбан айт запустило ДУМК

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В Казахстане запустили специальный сайт www.qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения в честь мусульманского праздника Курбан айт, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил председатель ДУМК Наурызбай-кажы Таганулы.

"По случаю священного праздника мусульманской уммы приглашаем всех казахстанцев внести свой вклад в благотворительную акцию "Курбан-2023". Чтобы быть более доступным для людей, особенно населения, проживающего в крупных городах, в этом году данный обряд будет осуществляться в офлайн- и онлайн-форматах", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что намеревающие совершить жертвоприношение могут через сайт выбрать в онлайн режиме жертвенное животное и перевести необходимые средства на указанные реквизиты. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов могут заказать один или 7 человек вместе. После этого при оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя. После совершения жертвоприношения его фото и видео отчет будет отправлен на указанный заказчиком номер WhatsApp.