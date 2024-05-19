Cамолёт наехал на человека в российском Екатеринбурге

Воздушное судно "Уральских авиалиний" совершило наезд на техника аэропорта в Екатеринбурге, мужчина госпитализирован с травмой ноги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что утром 19 мая в аэропорту г. Екатеринбург (Кольцово) самолет совершил наезд на техника. Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант "Уральские авиалинии", вылетающее рейсом Екатеринбург - Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности", — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Работник аэропорта госпитализирован. Рейс вылетел с задержкой на 3 часа и 24 минуты. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.