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C 1 июня Qazaq Air запустит авиарейсы в Урджар из Алматы и Астаны

Сегодня, 12:20
АВТОР
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aviata.kz Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Фото: aviata.kz

QAZAQ AIR с 1 июня запустит авиарейсы в Урджар из Алматы и Астаны, передаёт BaigeNews.

"Авиакомпания QAZAQ AIR с 1 июня запускает сезонные авиасообщения по следующим туристическим направлениям: Астана – Урджар – Астана и Алматы – Урджар – Алматы", - говорится в сообщении.

Рейсы планируются по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям.

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