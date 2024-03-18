C 1 июня Qazaq Air запустит авиарейсы в Урджар из Алматы и Астаны

QAZAQ AIR с 1 июня запустит авиарейсы в Урджар из Алматы и Астаны, передаёт BaigeNews.

"Авиакомпания QAZAQ AIR с 1 июня запускает сезонные авиасообщения по следующим туристическим направлениям: Астана – Урджар – Астана и Алматы – Урджар – Алматы", - говорится в сообщении.

Рейсы планируются по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям.