C 1 июня Qazaq Air запустит авиарейсы в Урджар из Алматы и Астаны
Сегодня, 12:20
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Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
69Фото: aviata.kz
QAZAQ AIR с 1 июня запустит авиарейсы в Урджар из Алматы и Астаны, передаёт BaigeNews.
"Авиакомпания QAZAQ AIR с 1 июня запускает сезонные авиасообщения по следующим туристическим направлениям: Астана – Урджар – Астана и Алматы – Урджар – Алматы", - говорится в сообщении.
Рейсы планируются по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям.
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