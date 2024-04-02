Бывший заместитель районного акима города Шымкент осужден за взятку

Осужден бывший заместитель районного акима города Шымкент. Приговор в законную силу не вступил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Шымкент оглашен приговор в отношении заместителя акима Енбекшинского района Тленшина Е., главного специалиста данного акимата Балкыбекова А., а также представителя подрядной организации Манат А.

"Указанным лицам назначены наказания в виде лишения свободы сроком 11, 10 лет и 3 года соответственно. Они признаны виновными в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн. тенге от предпринимателя за покровительство при выполнении работ по благоустройству мегаполиса, в рамках заключенного договора о госзакупках, а также по факту хищения бюджетных средств в сумме 28 млн тенге выделенных за содержания кладбищ", - говорится в сообщении.

Также, лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.