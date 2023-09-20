Бывший замакима Мангистауской области возглавил Актау
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Новым акимом города Актау стал Улугбек Тналиев, ранее занимавший должность заместителя акима Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского городского маслихата кандидата на должность акима города, вместо покинувшего должность по собственному желанию Ербола Избергенова.
Улугбек Тналиев родился в 1986 году. Окончил бакалавриат Атырауского института нефти и газа по специальности "Технологические машины и оборудования", имеет академическую степень магистра "Технических наук", а также магистра "Экономики и бизнеса".
Трудовую деятельность начал в 2006 году сфере гражданского общества и молодёжной политики.
Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.
С 2020 по 2022 год занимал должности руководителя управления общественно-политической работы, директора департамента министерства информации и общественного развития.
С июня 2022 года по сегодняшний день - заместитель акима Мангистауской области.
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