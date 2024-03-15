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Бывший судоисполнитель подозревается в хищении миллионов тенге

Сегодня, 10:01
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baigenews.kz Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:01
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Фото: baigenews.kz

В Костанайской области в ходе проверки выявлена схема хищения бывшим частным судебным исполнителем сумм, взысканных в пользу государства и иных взыскателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Установлено, что бывший частный судебный исполнитель "Н" после лишения его лицензии вместо передачи взыскателям перевел на личный счет более 6 млн тенге.

Данные денежные средства – это суммы, удержанные с места работы должников по административным штрафам и другим долгам", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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