Бывший судоисполнитель подозревается в хищении миллионов тенге

В Костанайской области в ходе проверки выявлена схема хищения бывшим частным судебным исполнителем сумм, взысканных в пользу государства и иных взыскателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Установлено, что бывший частный судебный исполнитель "Н" после лишения его лицензии вместо передачи взыскателям перевел на личный счет более 6 млн тенге. Данные денежные средства – это суммы, удержанные с места работы должников по административным штрафам и другим долгам", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.