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Бывший коллега избил и ограбил напарника в Астане
В полицию обратился житель столицы. Мужчина сообщил, что его ограбили, лишив 25 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.
Полицейские выяснили, что к заявителю на строительный объект пришел его бывший коллега. В подсобном помещении они организовали застолье и распивали алкоголь. На следующий день после ухода знакомого, рабочий заметил пропажу материалов и потребовал вернуть их.
Злоумышленник избил работника и отобрав у него телефон, с мобильного приложения перечислил себе 25 тысяч тенге.
"Сотрудники полиции района "Есиль" в течение суток разыскали, а затем задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый житель столицы. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "грабеж" УК РК", — сообщили в пресс-службе департамента.
В полиции просят казахстанцев быть бдительными и в подобных ситуациях обращаться в правоохранительные органы.
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