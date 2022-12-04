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Лента новостей

vk.com/hot_neews Сегодня, 13:36
336
Сегодня, 13:36
336
Фото: vk.com/hot_neews

Бывший коллега избил и ограбил напарника в Астане

В полицию обратился житель столицы. Мужчина сообщил, что его ограбили, лишив 25 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

Полицейские выяснили, что к заявителю на строительный объект пришел его бывший коллега. В подсобном помещении они организовали застолье и распивали алкоголь. На следующий день после ухода знакомого, рабочий заметил пропажу материалов и потребовал вернуть их. 

Злоумышленник избил работника и отобрав у него телефон, с мобильного приложения перечислил себе 25 тысяч тенге.     

"Сотрудники полиции района "Есиль" в течение суток разыскали, а затем задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый житель столицы. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "грабеж" УК РК", — сообщили в пресс-службе департамента. 

В полиции просят казахстанцев быть бдительными и в подобных ситуациях обращаться в правоохранительные органы.

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#полиция #грабеж
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:36
336
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