Бывший аким Кентау вновь отправился в колонию

Экс-акима Кентау Даурена Махажанова, недавно вышедшего на свободу, вновь отправили в колонию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По данным пресс-службы Алматинского областного суда, апелляционная инстанция отменила ранее вынесенное постановление суда Конаева о замене неотбытой части наказания более мягким видом.

Ходатайство прокурора удовлетворено.

"Постановление суда было направлено на исполнение в департамент полиции Астаны. М. доставлен в РГУ "Учреждение № 64" КУИС МВД РК для дальнейшего отбывания наказания", - отметили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось о том, что осуждённый на 10 лет экс-аким Кентау отбыл в колонии 1,5 года и досрочно вышел на свободу.

Напомним, в июле 2022 года суд признал Махажанова виновным в получении взятки в размере 50 миллионов тенге. По материалам дела, будучи акимом Кентау, мужчина через посредников пытался получить от директора частной компании мзду за беспрепятственную выплату денег. Один миллиард 700 миллионов тенге предназначались, по договору ГЧП на капитальный, средний, текущий ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог в Кентау.

Затем суд Конаева постановил заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания.