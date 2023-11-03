Осужденный на 10 лет экс-аким Кентау вышел из колонии через 1,5 года

Даурен Махажанов оказался на свободе в сентябре, отбыв в колонии всего 1,5 года и уплатив штраф около двух миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Осуждённый на 10 лет экс-аким Кентау досрочно вышел из колонии. Экс-чиновнику изменили приговор и вдвое снизили тюремный срок, но даже его он не отбыл.

"Действия Махажанова переквалифицированы на статью 24 часть 3, 190 часть 4 пункт 2 Уголовного кодекса, как покушение к хищению чужого имущества путём обмана в особо крупном размере. По этой статье назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и финансовых организациях квазигоссектора. Исключено признание в его действиях обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность",- рассказали в пресс-службе Верховного суда РК.

Там же пояснили, что статью переквалифицировали потому, что Даурен Махажанов не собирался брать взятку, а лишь хотел присвоить чужое имущество.

Но даже вдвое сокращённый срок бывший чиновник не отбыл. Даурен Махажанов уплатил штраф около двух миллионов тенге и в сентябре вышел на свободу.

"8 сентября на основании постановления Капшагайского городского суда о замене наказания в виде лишения свободы на штраф, осуждённый Махажанов убыл из учреждения №57 посёлка Заречный",- сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы Алматы, Алматинской области и области Жетысу.

Отметим, год назад Махажанова признали виновным в получении взятки в размере 50 миллионов тенге. По материалам суда, Махажанов, будучи акимом Кентау, через посредников пытался получить от директора частной компании взятку за беспрепятственную выплату денежных средств. Один миллиард 700 миллионов тенге предназначались, по договору, государственно-частного партнёрства на капитальный, средний, текущий ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог Кентау.

Бывший чиновник с приговором суда не согласился и решил его обжаловать, но апелляционная комиссия срок оставила без изменения, и тогда Даурен Махажанов обратился в генпрокуратуру.