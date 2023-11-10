Бывшему замакима Павлодара вынесли приговор

Суд Павлодара вынес обвинительный приговор бывшему заместителю акима города Павлодар Арслану Калиякбарову. Его приговорили к трём с половиной годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

"Суд приговорил признать виновным Калиякбарова Арслана Сержановича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК РК и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения, свободы с отбыванием в колонии средней безопасности, меру пресечения оставить прежней - содержание под стражей", – огласил приговор судья Ануарек Оспанов.

Обвиняемого на оглашении приговора не было по состоянию здоровья.