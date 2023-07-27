Бывшего учредителя "Оператор РОП" экстрадировали из ОАЭ в Казахстан

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Антикоррупционной службой при содействии Генпрокуратуры РК и Интерпола из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирована в Казахстан находящаяся в международном розыске бывший учредитель ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарова, передаёт BaigeNews.kz.

Её подозревают в хищении 920 миллионов тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.

27 июля в 19:01 Муктарова задержана на территории аэропорта Астаны и водворена в следственный изолятор.

Досудебное расследование продолжается.