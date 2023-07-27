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  • Бывшего учредителя "Оператор РОП" экстрадировали из ОАЭ в Казахстан
BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:58
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Сегодня, 19:58
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Бывшего учредителя "Оператор РОП" экстрадировали из ОАЭ в Казахстан

Антикоррупционной службой при содействии Генпрокуратуры РК и Интерпола из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирована в Казахстан находящаяся в международном розыске бывший учредитель ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарова, передаёт BaigeNews.kz.

Её подозревают в хищении 920 миллионов тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.

27 июля в 19:01 Муктарова задержана на территории аэропорта Астаны и водворена в следственный изолятор.

Досудебное расследование продолжается.

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Сегодня, 19:58
290
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