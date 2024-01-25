Бывшего сотрудника ДЧС осудили за сбыт наркотиков в Алматы

За незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта психотропных веществ их аналогов в особо крупном размере бывшего сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям осудили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.

Согласно материалам дела, 3 марта 2023 года сотрудник ДЧС получил в Telegram от неустановленного следствием лица координаты, следуя по которым приобрел, хранил и перевозил в целях сбыта психотропное вещество (мефедрон) в особо крупном размере вдоль лесного массива, расположенного по улице З.Батталханова, села Отеген батыр, Илийского района, Алматинской области.

19 декабря 2024 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области признал бывшего сотрудника ДЧС виновным по пунктам 1,3,5 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта психотропных веществ их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов).

Вина подсудимого доказана его собственными показаниями, допросами свидетелей, заключениями экспертиз и другими доказательствами, исследованными в суде.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.