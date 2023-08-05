Бывшего премьера Пакистана приговорили к трём годам тюрьмы за коррупцию

Бывшего пакистанского премьер-министра Имрана Хана приговорили к трём годам тюрьмы за коррупцию. Политика и бывшего игрока в крикет обвиняли в продаже подарков иностранных лидеров, полученных в бытность его пребывания на государственном посту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу BBC.

Обвинительный приговор скорее всего поставит крест на политических шансах Хана и сделает невозможным его участие в общенациональных выборах этой осенью, говорят его юристы.

"Полиция арестовала Хана в его резиденции. Мы подаем апелляцию", — цитирует Reuters адвоката Хана Интезара Панжотху.

Арест Хана в мае по другому делу привел к беспорядкам и ожесточенным столкновениям между сторонниками бывшего премьера и полицией.

Имран Хан - в прошлом звезда самого популярного в Пакистане вида спорта, крикета — был премьер-министром Пакистана с 2018 года по апрель 2022 года, когда его отстранили от власти в результате вотума недоверия.

Он обещал победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса, но в итоге сам оказался подозреваемым в нечистоплотности.

Полиция арестовала Хана в Лахоре, где он находился в своей резиденции, ожидая приговора. Его везут в Исламабад, уточнили в полиции.

С тех пор как Хан был отстранён от власти в апреле 2022 года, против него было возбуждено порядка сотни судебных дел.

В числе выдвинутых против него обвинений — коррупция, терроризм и даже богохульство.

Сам 70-летний политик все обвинения отрицал и называл их политически мотивированными.