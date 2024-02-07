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Бывшего капитана Департамента экономических расследований осудили в Кызылорде

Сегодня, 14:36
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kzl.sud.kz Сегодня, 14:36
Сегодня, 14:36
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Фото: kzl.sud.kz

Бывшему капитану Департамента экономических расследований по Кызылординской области вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда № 2 Кызылорды.

Горсуд № 2 Кызылорды признал бывшего капитана Департамента экономических расследований по Кызылординской области виновным по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК и приговорил к трём годам лишения свободы с пожизненным лишением занимать определенные должности.

Согласно материалам дела, подсудимый обещал бизнесмену исключить дополнительный налог с принадлежащего тому ТОО, открыть арестованный расчетный счет его предприятия и не включать его компанию в список организаций, занимающихся лжепредпринимательством. Он получил от предпринимателя семь миллионов тенге, но обещения не выполнил.

"Подсудимый, будучи должностным лицом, с использованием своего служебного положения, совершил уголовное правонарушение путем обмана и злоупотребления доверием, причинив потерпевшему имущественный ущерб", - отметили в суде.

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