Бывшего акима Атырау перевели из СИЗО под домашний арест
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
73Фото: azh.kz
Бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева перевели из следственного изолятора под домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.
"По ходатайству прокурора региона постановлением городского Специализированного следственного суда от 22 декабря мера пресечения в отношении Уразбаева изменена на домашний арест в связи с состоянием его здоровья", - сообщили в специализированном суде Атырау.
Ранее сообщалось, что Кайрата Уразбаева подозревают в мошенничестве, совершенном в сфере земельных отношений.
Кайрат Уразбаев занимал должность акима Атырау с 2020 по 2022 годы. Его освободили от должности 16 января 2022 года. Позже он прокомментировал свою отставку
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