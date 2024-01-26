Бывшего акима Атырау перевели из СИЗО под домашний арест

Бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева перевели из следственного изолятора под домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.

"По ходатайству прокурора региона постановлением городского Специализированного следственного суда от 22 декабря мера пресечения в отношении Уразбаева изменена на домашний арест в связи с состоянием его здоровья", - сообщили в специализированном суде Атырау.

Ранее сообщалось, что Кайрата Уразбаева подозревают в мошенничестве, совершенном в сфере земельных отношений.

Кайрат Уразбаев занимал должность акима Атырау с 2020 по 2022 годы. Его освободили от должности 16 января 2022 года. Позже он прокомментировал свою отставку