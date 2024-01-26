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Бывшего акима Атырау перевели из СИЗО под домашний арест

Сегодня, 16:17
АВТОР
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azh.kz Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: azh.kz

Бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева перевели из следственного изолятора под домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.  

"По ходатайству прокурора региона постановлением городского Специализированного следственного суда от 22 декабря мера пресечения в отношении Уразбаева изменена на домашний арест в связи с состоянием его здоровья", - сообщили в специализированном суде Атырау.

Ранее сообщалось, что Кайрата Уразбаева подозревают в мошенничестве, совершенном в сфере земельных отношений.

Кайрат Уразбаев занимал должность акима Атырау с 2020 по 2022 годы. Его освободили от должности 16 января 2022 года. Позже он прокомментировал свою отставку

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