Задержан экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев
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Информацию о задержании бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева прокомментировали в прокуратуре региона, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что прокуратура Атырауской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории областного центра.
"Установлено, что в период 2020-2022 годов должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные) под индивидуальные жилищные строения", - уточнили в прокуратуре.
Отмечается, что бывшего акима задержали 9 ноября по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса РК.
Напомним, Кайрата Уразбаева освободили от должности 16 января 2022 года. Позже он прокомментировал свою отставку.
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