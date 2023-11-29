Бывшая работница ЗАГСа торговала новорожденными детьми в Алматы

В Алматы вынесли приговор группе лиц, торговавшим новорожденными детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Суд Алматы.

"С 2018 года по март 2022 года А.(бывшая работница ЗАГСа) совершила самостоятельно 4 эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми. А., создала преступную группу, в которую вошли, С. и Е., (безработные) и неустановленная женщина Э. Цель указанной преступной группы заключалась в получении дохода путем совершения сделок купли-продажи и иных сделок в отношении новорожденных детей", - сообщили в суде.

Всего по делу имело место совершение сделок купли-продажи и дарения в отношении 12 новорожденных детей.

Необходимо отметить, что органом уголовного преследования в ходе досудебного расследования в отношении матерей, отказавшихся от детей и лиц, которые приобрели этих детей для собственного усыновления, уголовные дела были прекращены по ст.65 УК - за деятельным раскаянием.