Бывшая работница ЗАГСа торговала новорожденными детьми в Алматы
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В Алматы вынесли приговор группе лиц, торговавшим новорожденными детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Суд Алматы.
"С 2018 года по март 2022 года А.(бывшая работница ЗАГСа) совершила самостоятельно 4 эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми. А., создала преступную группу, в которую вошли, С. и Е., (безработные) и неустановленная женщина Э. Цель указанной преступной группы заключалась в получении дохода путем совершения сделок купли-продажи и иных сделок в отношении новорожденных детей", - сообщили в суде.
Всего по делу имело место совершение сделок купли-продажи и дарения в отношении 12 новорожденных детей.
Необходимо отметить, что органом уголовного преследования в ходе досудебного расследования в отношении матерей, отказавшихся от детей и лиц, которые приобрели этих детей для собственного усыновления, уголовные дела были прекращены по ст.65 УК - за деятельным раскаянием.
"Приговором суда А., С. и Е. признаны виновными по всем предъявленным обвинениям совершения сделок в отношении несовершеннолетних в составе преступной группы и осуждены: А. – к 14 годам лишения свободы, С. и Е. – к 12 годам лишения свободы каждый; А. по 6 из 11 эпизодов обвинения по ст.385 ч.1 и 2 УК (подделка документов) оправдана за недоказанностью наличия состава уголовного правонарушения", - говорится в сообщении суда.
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