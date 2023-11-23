Бюрократия и всеобщая поддержка - с чем еще сталкиваются казахстанские соцпредприниматели

Сотни социальных предпринимателей соберёт первый Центрально- Азиатский Quryltai в Казахстане 24 ноября в Астане. Планируется обмен опытом, инновационными подходами, а также вдохновением. Именно вдохновение, а также поддержка государства помогают социальным предпринимателям развивать своё общественно полезное дело.

О проблемах и потребностях гражданского сектора, настоящих и ненастоящих социальных предпринимателях, формальном подходе госорганов мы поговорили с Ляззат Алшиновой. Она является директором и учредителем общественного фонда "Замандас 21", директором семейных дворовых клубов, социальным предпринимателем с большим стажем.

- Как вы пришли в социальное предпринимательство?

- Моя деятельность в сфере социальных услуг началась в 2010 году с создания некоммерческой организации "Общественный фонд "Замандас 21". Для НПО обычно финансирование для проектов поступает через благотворительные фонды, госзаказ, гранты. Ещё десять лет назад понятие "социальное предпринимательство" не было известным в нашем обществе. Оно получило распространение с развитием международных связей, после поездок за рубеж. Мы увидели, как там развивается социальное предпринимательство. Со временем те, кто работал в общественных организациях в Казахстане, стали понимать, что их проекты должны стать устойчивыми, что нужно учиться предпринимательству, другими словами, учиться зарабатывать, чтобы развивать свои проекты.

Сейчас в Казахстане вырос целый пласт социальных предпринимателей. В прошлом году мы доросли до понимания, что готовы объединить усилия для развития социального предпринимательства в Казахстане и создали Ассоциацию социальных инноваторов. 24 ноября проведём первый форум для социальных предпринимателей не только нашей страны, но и приглашаем коллег из Центральной Азии. К сожалению, многие думают, что социальное предпринимательство это только про помощь людям с ограниченными возможностями. Нет, оно охватывает все 17 Целей в области устойчивого развития ООН.

- Среди социальных предпринимателей в Казахстане есть люди, пришедшие с бизнеса? Или же больше пришедших из гражданского сектора?

- Многие пришли из гражданского сектора. Небольшая часть пришла из бизнеса. Есть и те, кто относится к социально-уязвимой категории населения, но они часто не знают, что являются социальными предпринимателями и не пользуются льготами.

Сейчас акиматы создали реестр социальных предпринимателей и мы пытаемся донести эту информацию и призываем всех социальных предпринимателей зарегистрироваться в данном реестре.

Те, кто состоят в данном реестре, автоматически получают доступ к льготам. Так, например, если соцпредприниматель входит в реестр, у него есть возможность через фонд "Даму" получить кредит по ставке 7% годовых, тогда как остальные бизнесмены получают под 8%.

Надо сказать, что у социального предпринимательства в Казахстане "женское лицо". В такой бизнес часто приходят люди, которые столкнулись с проблемой своего здоровья либо близких родственников.

- Как вы считаете, все ли социальные предприниматели в Казахстане пришли в эту сферу, следуя принципу "цель важнее прибыли"?

- Большая часть - да. У них есть искреннее желание помочь своему селу, району, городу, определённой категории людей. Много таких людей. Есть среди них и успешные бизнесмены. Я не буду называть имена и фамилии, потому что, как правило, это люди скромные, и не любят афишировать себя. Многие из тех, кто познакомился с понятием социальное предпринимательство, стали принимать на работу людей с инвалидностью и сейчас они активные социальные предприниматели. Им это нравится даже больше, чем когда они были просто бизнесменами.

Есть и меньшинство, которым интересны только льготы. Я уверена, что в процессе работы они быстро выявятся и отпадут сами по себе.

- Куда начинающие социальные предприниматели могут обратиться за консультацией?

- В Ассоциацию социальных инноваторов, где мы расскажем, какие шаги нужно предпринять, чтобы ваше предприятие стало социальным, или же как стать социальным предпринимателем.

Действующим бизнесменам легче стать социальным предпринимателем, главное определиться с направлением. Начинающим будет посложнее, надо обязательно обучиться азам бизнеса. В бизнесе нельзя быть дилетантом. Даже в социальном. Я говорю по своему опыту.

- Какая помощь нужна социальным предпринимателям от государства?

- Социальное предпринимательство в Казахстане нуждается в реальном внимании, а не в формальном. Есть бюрократия, непонимание со стороны чиновников в министерствах и акиматах сути и потребностей социального предпринимательства. Президент нас услышал, и надеюсь, что до многих чиновников в министерствах достучимся. Тому свидетельство наш первый Quryltai. Нужно отдать должное и спикеру сената Маулену Ашимбаеву, который активно поддерживает идею развития социального предпринимательства в стране. То есть мы все понимаем, что нам сегодня нужна коллаборация, сотрудничество, чтобы быстрее принимать необходимые решения, которые действительно дадут толчок развитию соцпредпринимательства.

- Бывают ли у социальных предпринимателей периоды демотивации? Какие ситуации их провоцируют?

- У любого человека могут быть такие ситуации. В моём случае такие моменты бывают нечасто, потому что я занимаюсь любимым делом и оно меня больше вдохновляет, чем демотивирует.