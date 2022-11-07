Бюро статистики оценило снижение зарплат казахстанцев в III квартале 2022 года

Фото: pixabay.com

Среднее значение номинальной заработной платы в Казахстане в ІІI квартале 2022 года составило 299 782 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23 процента, в реальном выражении — 5,8 процента. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) за этот же период составило 189 018 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Директор департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова объяснила снижение показателей ежегодной тенденцией, связанной с отпускными выплатами и сезонными работами, приходящимися, как правило, на второй квартал.

"По сравнению со вторым кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9 процентных пункта (Снижение в ІІІ квартале 2021 года составило 3,1 процентных пункта). Подобные изменения наблюдаются ежегодно. Отмечу, что при расчёте среднего значения заработной платы учитываются все виды выплат, как подоходный налог, пенсионные и другие социальные отчисления", — рассказала Наталья Белоносова.

Размер заработной платы вырос по всем основным видам экономической деятельности. В строительстве — на 34,5 процента, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — на 31,3 процента, в транспорте и складировании – на 31,1 процента, более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг — 5,5 процента, здравоохранении и социальном обслуживании населения — 8,9 процента.

В региональном разрезе наибольший рост зарплат зафиксирован в Улытауской области — на 39 процентов. Наименьший рост в Астане — на 15,1 процента.