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  • Бюро статистики оценило снижение зарплат казахстанцев в III квартале 2022 года
pixabay.com Сегодня, 14:45
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Фото: pixabay.com

Бюро статистики оценило снижение зарплат казахстанцев в III квартале 2022 года

Среднее значение номинальной заработной платы в Казахстане в ІІI квартале 2022 года составило 299 782 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23 процента, в реальном выражении  5,8 процента. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) за этот же период составило 189 018 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. 

Директор департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова объяснила снижение показателей ежегодной тенденцией, связанной с отпускными выплатами и сезонными работами, приходящимися, как правило, на второй квартал.

"По сравнению со вторым кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9 процентных пункта (Снижение в ІІІ квартале 2021 года составило 3,1 процентных пункта). Подобные изменения наблюдаются ежегодно. Отмечу, что при расчёте среднего значения заработной платы учитываются все виды выплат, как подоходный налог, пенсионные и другие социальные отчисления",  рассказала Наталья Белоносова.

Размер заработной платы вырос по всем основным видам экономической деятельности. В строительстве  на 34,5 процента, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  на 31,3 процента, в транспорте и складировании – на 31,1 процента, более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг 5,5 процента, здравоохранении и социальном обслуживании населения  8,9 процента.

В региональном разрезе наибольший рост зарплат зафиксирован в Улытауской области  на 39 процентов. Наименьший рост в Астане на 15,1 процента.

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#статистика #средняя зарплата
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:45
202
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