Бюджет Шымкента снова пересмотрели в сторону увеличения

Фото: Хабар 24

Депутаты маслихата одобрили прибавку к городской казне в виде миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Хабар 24".

Дополнительные средства планируют направить на повышение зарплат педагогам, а также проведение электричества к дачному массиву "Кайнар булак".

Но большая часть бюджетных денег уйдет на реконструкцию автодороги "А-2". Проект обойдется казне в 350 миллионов тенге.