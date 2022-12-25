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Хабар 24 Сегодня, 03:36
221
Сегодня, 03:36
221
Фото: Хабар 24

Бюджет Шымкента снова пересмотрели в сторону увеличения

Депутаты маслихата одобрили прибавку к городской казне в виде миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Хабар 24".

Дополнительные средства планируют направить на повышение зарплат педагогам, а также проведение электричества к дачному массиву "Кайнар булак".

Но большая часть бюджетных  денег уйдет на реконструкцию автодороги "А-2". Проект обойдется казне в 350 миллионов тенге.

"При уточнении проведен полный анализ доходной и расходной частей бюджета, внесены изменения в план. Общий бюджет увеличивается на 1 миллиард тенге. В результате размер городского бюджета составляет 604 миллиарда тенге", - сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Шымкента Ерлан Ескараев.

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#Бюджет #деньги #маслихат #депутат маслихата
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:36
221
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