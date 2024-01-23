Бюджет науки вырос в разы в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства доложил, что общий бюджет науки на 2023-2025 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом вырос в 3,3 раза до 643 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Саясата Нурбека, на 2024-2026 годы предусмотренный бюджет составляет уже около 730 миллиардов тенге с ростом еще на 13%.

Он отметил, что в рамках проводимой работы научным институтам, осуществляющим фундаментальные исследования, выделено дополнительное финансирование. Кроме того, значительно усилена поддержка молодых ученых – на сегодня ими реализуется 727 научных проектов.

Также министр подчеркнул, что одной из мер стимулирования коммерциализации научной и научно-технической деятельности стало предоставление грантового финансирования. За прошедшие несколько лет общий вклад таких проектов в научно-техническое развитие страны составил 68,6 миллиарда тенге. На 2023-2025 годы по данному направлению выделено 62,1 миллиарда тенге, что практически в два раза превышает объем финансирования за предыдущие годы.

Нурбек также отметил, что в рамках программно-целевого финансирования на 2023-2025 годы выделено 16 миллиардов тенге на формирование научно-технологической инфраструктуры.

В целом же, по словам министра, до 2029 года планируется открытие семи специализированных инжиниринговых центров и научно-технологических парков.