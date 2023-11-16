Бытовое насилие в Казахстане: правозащитники просят поддержки у государства

В Алматы начал работу региональный семинар, в ходе которого обсуждают новые механизмы по борьбе с домашним насилием. В мероприятии принимают участие эксперты Фонда ООН в сфере народонаселения в Казахстане (ЮНФПА), члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана, а также руководители кризисных центров и представители госорганов пяти стран Центральной Азии, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат и правозащитница, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Айман Омарова рассказала, что одно из главных новшеств, которые будут предложены в ходе семинара - масштабная работа не только с жертвами бытового насилия, но и с теми, кто его совершает.

"В таком масштабе у нас подобных проектов не было. Это действительно хорошая программа, потому что надо работать со всеми сторонами. Говорить, о том, что только жертвы или только абьюзеры виноваты - неверно, к этой проблеме нужно подходить комплексно", - сказала Айман Умарова.

Причины - глубже

К сожалению, на сегодняшний день исследователи в Казахстане пока не могут назвать точные причины, которые приводят к бытовому насилию. При этом адвокат Айман Умарова отмечает, что риск бытового насилия и абьюза присутствует во всех социальных группах.

"Это очень сложный вопрос. Нужно понимать, что есть всё-таки отличительные признаки, региональные признаки. Из своей практики я пришла к выводу, что социум тут абсолютно не при чём. Корни лежат намного глубже, возможно, в детстве", - пояснила Айман Умарова.

Фото: Александр Шахбазов.

Приглашенные на семинар эксперты отмечают, что по их данным, причинами бытового насилия становится чаще всего целый набор факторов.

"У каждого виновника бытового насилия могут быть свои причины для совершения насилия, в том числе предшествующие факторы. Причем, нет конкретных характеристик потенциального абьюзера. Это могут быть руководители, обладающие большой властью и человек с низким экономическим статусом, молодые и постарше. Насилие происходит во всех обществах, на любом социальном уровне. Насилие не является географической характеристикой Центральной Азии, это может произойти в любой стране", - сказал представитель ЮНФПА по Казахстану и страновой директор по Кыргызстану и Туркменистану Ронни Линдстром.

Международный эксперт по гендерному равенству Мален Палм добавила, что корни бытового насилия всё-таки можно рассмотреть.

"Да, от гендерного и бытового насилия не застрахован ни один социальный слой, но есть информация, что в таких социальных слоях населения, которые больше подвержены стрессу, экономическому давлению, такие случаи происходят чаще", - пояснила Мален Палм.

Нужны срочные меры!

Самый главный вопрос, который задаёт сейчас общество: какие меры нужно предпринять, чтобы искоренить бытовое насилие и исключить появление абьюзеров. Зарубежные эксперты уверены, что усиление работы с самими абьюзерами может дать отличный эффект и существенно уменьшить случаи домашнего насилия.

Мален Палм считает, что все принимаемые меры должны быть направлены на то, чтобы изменить поведение самих агрессоров.

"Шансы велики, все зависит от того, как будет проводиться работа с правонарушителем. Если все будет делаться правильно и будет выдержан весь срок работы, то наш опыт показывает, что шанс в 2 раза выше на то, что насилие прекратится и рецидивов не будет, чем если не предпринимать никаких действий. Статистика говорит о том, что спустя 5 лет после прохождения программы работы с агрессором 70% таких правонарушителей уже не практикуют насилие", - добавила она.

Ронни Линдстром добавил, что самый эффективный метод борьбы с насилием это профилактика через изменение культуры общества, повышение роли женщины в семье. Общество должно понять, что равенство в семье даёт преимущества экономические, культурные для самой семьи и для страны.

Айман Умарова озвучила свои предложения по ужесточению наказания для абьюзеров.

"Сейчас такие преступления входят в административный кодекс, этого недостаточно, нужно, чтобы они входили в Уголовный кодекс. В Уголовном кодексе должна быть статья по привлечению к уголовной ответственности. Я предлагаю, что должны быть квалифицирующие признаки. Например, если это было в присутствии, лиц с ограниченными возможностями либо в присутствие детей, наказание должно быть более суровым. Более того, я предлагаю, что это не должно носить частный характер, частное обвинение, поскольку в уголовном порядке частное обвинение доказывать очень сложно, почти невозможно. Мы просим публичный характер. То есть, это должно быть обычное расследование и такой же следователь, не только потерпевшие, будут частным обвинителем, но обвинителем будет прокурор", - поделилась Айман Умарова.

В новостях о фактах абьюза и домашнего насилия периодически слышны голоса пострадавших, которые после подачи заявления на абьюзера (а чаще всего это члены семьи или сожители) жалуются на то, что родственники абьюзера и полицейские давят на жертву с той целью чтобы она забрала заявление.

Мален Палм считает, что жертва бытового насилия должна получать поддержку со всех сторон: полиции, и законодательства, кризисных центров, социальных служб.

"В такой ситуации, когда давят на жертву, чтобы она забрала заявление, ей может помочь поддержка со стороны женских объединений, социальных работников", - отметила она.

Бороться с этим явлением также предстоит совместно государству и общественности. Не должны оставаться в стороне и религиозные деятели. На важности этого аспекта акцентировал внимание Ронни Линдстром

"Необходимо работать с обществом. Чтобы изменить нормы поведения, лидеры общественного мнения, религиозные лидеры должны объяснять, что насилие - это не норма, в школах необходимо рассказывать детям - и мальчикам, и девочкам, об их правах, о том, что неправильно выражать агрессию и у каждого человека есть право не быть подвергнутым насилию. Очень важно, чтобы люди знали свои права, чтобы эти права соблюдались другими, и в том числе правоохранительными органами. Необходимо выстроить систему так, чтобы каждый гражданин знал, что домашнее насилие не является частью культуры какой либо страны или религии", - сказал Линдстром.

По словам эксперта у его организации есть проекты по работе с мусульманским и православным духовенством в странах Центральной Азии, а новый проект направлен на работу с виновниками насилия.

В продолжение темы Мален Палм отметила, что самый лучший способ борьбы с насилием - профилактика повторных случаев насилия, когда в течение 6 месяцев соцработники и психологи прорабатывают с правонарушителем все его проблемы, объясняя, что есть другие способы выражения своих эмоций, претензий и чувств, избегая насилия и абьюза.

По ее словам, в Казахстане стартует пилотный проект по работе с агрессорами, и о его результатах можно будет судить позже. Но опыт других стран показывает, что такой подход очень эффективный.

Также, она считает, что о бытовом насилии нельзя молчать, однако в СМИ попадают лишь самые резонансные случаи. Но есть и другая проблема, обычно жертвам домашнего насилия очень тяжело высказываться об этом публично. Поэтому в этом вопросе возрастает роль СМИ, которые могут вдохновлять пострадавших не молчать.

Айман Умарова добавляет, очнь важно повышать грамотность населения, оказывать поддержку жертвам, чтобы они не боялась противостоять абьюзу и знала свои права.

"Сейчас при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейной демографической политики реализуется пилотный проект "Бiр қадам", или "One stop service", я руковожу этим проектом, в его рамках оказывается психологическая и правовая помощь. Но нам нужна государственная поддержка, мы не можем сами по себе что-то делать. Нам нужно пригласить адвокатов, которые будут заниматься именно этим вопросом, а для этого нужно выплачивать им гонорар, так как затрачивается очень много моральных сил, юристы эмоционально переживают каждую историю", - отмечает Умарова.

Не стоит забывать и о деятельности кризисных центров, которые как раз и становятся первыми помощниками для жертв абьюза и домашнего насилия. Проходящий семинар позволит руководителям кризисных центров не только ознакомиться с мировым опытом, но и рассказать о своих трудностях и трудностях жертв бытового насилия представителям Нацкомиссии и передать эти обращения в госорганы.