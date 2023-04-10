Быстрее, выше, богаче: самые высокооплачиваемые спортсмены Казахстана

Фото: коллаж BaigeNews.kz/Чингиз Касымхан

Большой спорт – это не только сборы, тренировки, победы, но и большой бизнес. Звёзды мирового спорта со значительными достижениями неизменно входят в список самых богатых людей. Не отстают и казахстанские спортсмены, вышедшие на международный уровень. Подробнее о них в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Елена Рыбакина

Звезда номер один казахстанского спорта сейчас – это теннисистка Елена Рыбакина. После успеха в прошлом году на Уимблдоне она обрела мировую популярность. В этом году спортсменка продолжает успешное выступление, доказывая, что фурор в Лондоне – это не "удачное стечение обстоятельств", а результат большого труда. В начале 2023 Рыбакина вышла в финал одного из турниров Большого шлема – Austalian Open, затем выиграла престижный турнир WTA 1000 Индиан-Уэллс. Далее она дошла до финала турнира в Майами, где в решающем матче уступила Петре Квитовой.

Фото Global Look Press

Рыбакина успела выступить и на турнирах в Аделаиде и Абу-Даби. Всё это позволило ей заработать внушительную сумму: в начале этого года 23-летняя теннисистка уже заработала 3 117 200 долларов, сообщает Sports.kz.

Геннадий Головкин

Один из главных спортменов страны Геннадий Головкин в прошлом году провёл два боя – в апреле против японца Риоты Мураты, в сентябре – против Сауля Альвареса Канело из Мексики. Казахстанский боксёр, по данным boxingscene.com за первый бой получил 20 миллионов долларов, за второй – пять.

Также у казахстанского спортмена есть рекламные контракты, которые ежегодно приносят ему миллионные доходы.

Фото: Instagram/gggboxing

Никита Михайлис и Даррен Диц

Одни из самых высокооплачиваемых казахстанских хоккеистов – Даррен Диц и Никита Михайлис.

Диц, играющий сейчас в ЦСКА, какое-то время был самым высокооплачиваемым хоккеистом Континентальной хоккеной лиги. На тот момент игрок “Барыса” зарабатывал около 600 миллионов тенге в год, сообщал “Спорт-Экспресс”. На данный момент он также входит в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков. Его зарплата в московском клубе составляет около 420 миллионов тенге.

Фото: ХК ЦКа

Другой казахстанский хоккеист Никита Михайлис, выступавший в “Барысе” несколько лет, по итогам прошедшего сезона в столичном в клубе заработал около 277 миллионов тенге.

Фото: ХК "Барыс"

Шавкат Рахмонов

Ещё один казахстанский спортсмен, чьё имя сейчас у всех на слуху, это Шавкат Рахмонов.

Как сообщает издание Totalsportal.com, казахстанец получил за бой с американцем Джеффом Нило, который прошёл в марте этого года, 171,5 тысяч долларов . 36 тысяч в качестве фиксированного гонорара за поединок, ещё 36 тысяч - за победу, шесть тысяч - в качестве выплаты спонсоров и 93,5 тысяч долларов в качестве удвоенного бонуса за "Лучший бой вечера", так как Нил не сделал вес.

В феврале прошлого года он выступил против гайанца Карлстона Харриса. За этот бой он получил 94 тысячи долларов (20 тысяч за бой, 20 тысяч за победу, 50 тысяч — бонус за "Лучшее выступление турнира", 4 тысячи — поощрительная выплата за неделю перед боем), сообщает Sports.kz.

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Бахтиёр Зайнутдинов

Самый высокооплатчиваемый казахстанский футболист - Бахтиёр Зайнутдинов. Три года назад он подписал контракт с московским ЦСКА, где сейчас, по информации, футбольного блогера Павла Городницкого, зарабатывает 1,3 миллиона евро в год.

В свое время Зайнутдинов отказался от прибыльного контракта в "Астане" и перешёл в "Ростов", где его зарплата была значительно ниже.

Решение 21-летнего футболиста в пользу перспективы, а не денег, принесло свои плоды. Сейчас Зайнутдинов - один из самых перспективных игроков в Казахстане.

В московском клубе он на очень хорошем счету, ведь Зайнутдинов универсальный игрок, который может стоять на многих позициях.

Фото: ФК ЦСКА