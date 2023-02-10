"Был креативен и умел притягивать людей": Багдат Мусин о погибшем в Турции Мирболате Курмашеве

Фото: facebook.com/BagdatMussin

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в своём Telegram-канале рассказал о Мирболате (Мирусе) Курмашеве, казахтанце, погибшем в Турции во время землетрясения, передаёт BaigeNews.kz.

Мусин отметил, что с Курмашевым они были однокурсниками.

"Он был всегда креативен и хотел создавать что-то большое, умел притягивать к себе людей и формировать команду. Был верующим. Когда Магжан начинал первые движения по Astana HUB, Мирус очень сильно помогал, без зарплаты, без договора. Просто помогал, вносил свой вклад и помощь в развитие IT-индустрии в Казахстане. Что было между нами? У него были начинания бизнес идей здесь, в Казахстане. В 2020 году он планировал пару проектов реализовать совместно с государством. Но когда глава государства назначил меня на пост министра, он, как говорится, "взял самоотвод". Решил тогда, что будет реализовывать идеи за границей, чтобы не пересекаться и не иметь возможность создать точки, в которых мы можем иметь недопонимание", — вспоминает Мусин.

Министр так же рассказал, что Мирболат Курмашев был активным путешественником.

"Он много где был, но выбрал Турцию, и последние два года провёл там. Все помнят поездку ITшников в Турцию перед официальным посещением главы государства в Анкару. Мы в ту поездку организовали посещение в несколько крутых компаний в Стамбуле с ITшниками из Казахстана. Мирус был одним из основных инициаторов и реализаторов этой идеи. Мы его сами попросили быть параллельно представителем Astana HUB, так как для нас важно было иметь человека, который найдёт точки и будет сближать Хабы, ITшников наших стран между собой. Много тёплых историй также и по универу. Но есть его друзья, кто поближе с ним общался, думаю, они и напишут про них", — написал он.

Напомним, обнаружение тела Мирболата Курмашева подтвердил Telegram-канал Rescue.kz, специально созданный братом погибшего Алматом. В МЧС уточнили, что тело казахстанца было найдено нашими спасателями, работающими сейчас в Турции, в полностью разрушенном здании в провинции Хатай.