"Был большой риск". Аким Астаны рассказал о проблемах с теплом

О трудностях прошлого отопительного сезона в Астане рассказал аким города Женис Касымбек, передает BaigeNews.kz.

По его словам, отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме, без нагрузки на объекты жизнеобеспечения, в том числе в пиковые морозные дни.

"К примеру, в прошлом отопительном сезоне у нас был дефицит тепла порядка 500 Гкал/час. Десятки новых объектов не были подключены к теплоснабжению. За прошлый год было построено 3 млн 800 тыс. квадратных метров. Это жилье, соцобъекты, адинистративные и другие здания. Был большой риск, что почти все 4 млн квадратных метров могли остаться без теплоснабжения, так как имеющиеся на тот момент объекты не смогли бы отапливать все эти здания", — написал аким Астаны на своей странице в соцсетях.

Подключить миллионы квадратных метров помогли новые объекты, которые завершили осенью прошлого года. Это газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран".

Кроме того, завершено строительство первого этапа ТЭЦ-3, которая была своего рода долгостроем города. Все данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час и позволили дать столице запас тепла на будущие годы.

"Данную работу продолжим. В этом году планируем полностью завершить вторую очередь газовой тепловой станции "Туран", построить первый этап газовой тепловой станции "Тельмана" и угольную часть ТЭЦ-3. Также планируем расширить ТЭЦ-2 и приступить к проектированию ГТС "Юго-Запад", — уточнил аким Астаны.

Реализация этих проектов позволит получить запас прочности теплоснабжения до 2035 года.