Бурый медведь попал в фотоловушку в парке "Алтын-Эмель"

Пришедшего на водопой бурого медведя запечатлела фотоловушка в парке "Алтын-Эмель", передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году в горах Дегерес государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" установили резервуар ёмкостью три тонны для обеспечения водой диких животных и птиц. Устройство автоматически регулирует подачу влаги в лоток. Его приобрели на средства Всемирного фонда охраны природы (WWF).

Сотрудники Института зоологии в ходе исследовательских работ установили на водопое фотоловушки. С помощью камер удалось снять Тянь-Шанского бурого медведя, занесённого в Красную книгу РК.