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Бурый медведь попал в фотоловушку в парке "Алтын-Эмель"

Сегодня, 20:24
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:24
Сегодня, 20:24
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Фото: pxhere.com

Пришедшего на водопой бурого медведя запечатлела фотоловушка в парке "Алтын-Эмель", передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году в горах Дегерес государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" установили резервуар ёмкостью три тонны для обеспечения водой диких животных и птиц. Устройство автоматически регулирует подачу влаги в лоток. Его приобрели на средства Всемирного фонда охраны природы (WWF).

Сотрудники Института зоологии в ходе исследовательских работ установили на водопое фотоловушки. С помощью камер удалось снять Тянь-Шанского бурого медведя, занесённого в Красную книгу РК.

 
 
 
 
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Публикация от "Алтын-Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (@altynemel_np)

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