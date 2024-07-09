Бурый медведь попал в фотоловушку в парке "Алтын-Эмель"
Сегодня, 20:24
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Сегодня, 20:24Сегодня, 20:24
105Фото: pxhere.com
Пришедшего на водопой бурого медведя запечатлела фотоловушка в парке "Алтын-Эмель", передаёт BaigeNews.kz.
В 2023 году в горах Дегерес государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" установили резервуар ёмкостью три тонны для обеспечения водой диких животных и птиц. Устройство автоматически регулирует подачу влаги в лоток. Его приобрели на средства Всемирного фонда охраны природы (WWF).
Сотрудники Института зоологии в ходе исследовательских работ установили на водопое фотоловушки. С помощью камер удалось снять Тянь-Шанского бурого медведя, занесённого в Красную книгу РК.
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