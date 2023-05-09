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Бурёнка из Казахстана попала в модный журнал Vogue
Корова из Карагандинской области попала в модный журнал Vogue, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
"Звёздная бурёнка" из Каркаралинска оказалась на странице журнала благодаря местному фотографу. Старшейшее издание раз в неделю принимает по две фотографии от любого фотографа. В одном ряду могут оказаться ребёнок, пейзаж и изысканная натурщица. Главное, что снимок реалистичный и атмосферный.
Автор фото бурёнки из Каркаралинска – Карина Кирина, журналист с дипломом фотографа.
"Они берут те фотографии, от которых есть какой-то отклик, то есть если она чем-то зацепила. Они не принимают просто красивую глянцевую картинку. Мне кажется, им понравилась атмосфера фотографии. Я её назвала "Зима". И она передаёт именно зиму", — говорит Карина Кирина.
Карина увидев рыжую бурёнку со снежной "чёлкой" не смогла пройти мимо. Теперь у каркаралинской Зойки есть шанс поразить европейскую публику дважды, говорит автор. Лучшие фотографии журнал Vogue отправляет на фотовыставки.
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