Бум разводов: в СКО распадается почти каждая вторая супружеская пара

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В Северо-Казахстанской области в прошлом году было зарегистрировано более 3,5 тысяч браков, при этом 1600 пар развелись. Такая ситуация наблюдается ежегодно. Причем трещат по швам не только молодые пары, но и со "стажем". Не останавливают супругов ни дети, ни финансовые трудности. Корреспондент BaigeNews.kz выясняла, почему рушатся семьи, и можно ли их сохранить.

Ещё несколько десятилетий назад разводиться было позором, а потому отчасти пары были крепкими, или по крайней мере так казалось. Сегодня же разводы уже, кажется, стали привычным делом. Удивляет лишь молниеносная скорость, с которой рушатся браки. В департаменте юстиции СКО рассказали, что бывают случаи, когда пары расходятся в течение недели после свадьбы.

"Если в прошлом году при расторжении брака средний возраст для мужчин составлял 33 года, среди женщин 32 года, то в этом году средний возраст для мужчин 40 лет, а для женщин 38 лет. Самая частая официальная причина развода - не сошлись характерами. Здесь скорее люди просто не хотят, как говорится, выносить сор из избы. Бывают и неординарные случаи. Например, пожилая женщина захотела переехать жить к детям в город, а дедушка напротив отказался. Из-за этого они развелись. Одна молодая девушка указала причину развода, что её супруг был альфонсом", - рассказала пресс-секретарь департамента юстиции СКО Гульмира Шоктыбаева.

Зачастую спасти семьи, где раскололась чаша любви самостоятельно, супруги уже не могут. На помощь приходят третьи лица: медиаторы и психологи. К слову, именно благодаря активному развитию за последние годы институт медиации в Северо-Казахстанской области удалось сохранить множество пар. Если в 2021 году, например, всего 11-16% споров регулировалось с помощью процедуры медиации, то на сегодняшний день спасают 75% пар, стоявших на грани развода, говорят специалисты.

"Если взять первый квартал этого года, то из 87 семей 58 мы сумели сохранить. Конечно, люди лукавят, когда в суде пишут, что причина развода – не сошлись характерами. А когда приходят к нам, то здесь и раскрывается истинная причина разлада. Больше половины всех пар разводятся из-за алкоголизма одного из супругов. Немало и из-за употребления наркотических средств, игр и измен. Если взять возраст, то североказахстанцы разводятся от 18 и до 62 лет. Несколько пар были с начала года, которые прожили вместе 30 и 40 лет. Очень обидно, что люди, прожив столько лет, и, как говорится, пройдя огонь, воду и медные трубы, подают на развод. Приходя к нам и получая профессиональную консультацию у пар, часто меняется мышление. Прежде всего они становятся более спокойными, ведь мы переводим всё с "тропы войны" в мирное русло. Мы проводим консультации по сохранению семьи, построению гармоничных отношений. Я могу сказать, что у многих семей нет реальных причин для развода, просто идёт недопонимание друг друга. Особенно на таком этапе, как первые годы семьи. Здесь, конечно, лучше обратиться за помощью. Люди, часто приходя к нам, говорят: "Нет я не буду, не хочу с ним жить". Мы помогаем взглянуть друг на друга иными глазами. После работы с медиатором многие сохраняют свои семьи, и даже бывает, я встречаю на улице потом такие пары, и супруги меня благодарят или просто улыбаются", - с теплотой рассказала директор представительства "Международный Центр Медиации по СКО" Алтын Бесембаева.

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Эксперт также отметила, что имеют место фиктивные браки и разводы. Аргументируют люди это тем, что нужно встать в очередь на жильё. Либо один из супругов, который имел первый брак, избегает таким образом раздела имущества и алиментов. Психологи же отмечают, что официальное расторжение брака - это уже конец истории, но на самом деле "тушить пожар" нужно ещё на ранних психологических стадиях развода. Когда не высказано так много негатива по отношению к партнеру.

"Первая часть идёт всё - таки напряжение, которое возникает между супругами, и если они не слышат друг друга и не видят проблемы, то, конечно, лучше обратиться за помощью к специалистам. Ведь есть просто стадии кризиса семьи, они бывают у всех, но не все могут понять, что это временное явление. Важно и то, насколько самоутверждены люди в жизни. Самое главное - это реальное общение между супругами, потому что развод, как раз и начинается тогда, когда супруги, как говорится, "игнорят" друг друга на ментальном и психологическом уровне. Семьи в возрасте чаще всего разводятся по причине синдрома "пустого гнезда". Супруги терпели друг друга, но когда дети выросли, то оказалось, что их больше ничего не держит, и они расходятся. К тому же чаще всего мы занимаем такую позицию, что виноваты все кроме меня, а ответственность надо взять на себя. Знаете, всегда нужно представлять себе весы, мужу и жене задавать себе вопрос: "Я хочу быть счастливым или быть правым". Это очень важный аспект, который необходимо держать в голове при любой ссоре, выяснении отношений, высказывании претензий. Как говорится, какой смысл в твоей правоте, если твоя женщина плачет. Губят семьи и так называемые гражданские браки. Ведь люди там строят свободные отношения, другими словами, просто избегают ответственности, тем самым молодёжь избаловывается и не готовы, вступив в брак, терпеть и идти на уступки партнёру", - отметила психолог центра психического здоровья Ирина Якимова.

Специалист также уверена, что в нынешних реалиях действительно нужно много работать над отношениями, чтобы сохранить семью. Каждый из супругов должен быть самореализовавшейся личностью со своими увлечениями и кругом общения. Людям должно быть хорошо и по-отдельности, и вместе. Нужно стремиться к тому, чтобы муж и жена напоминали две раскрытые и повернутые друг к другу книги. К тому же женщины сегодня стали самодостаточными и зачастую выбирают себя в мужья личностей, которых нужно ещё "доращивать". Однако рано или поздно на этой почве всё равно происходит конфликт. Психологи говорят, что и жить в "мёртвых" отношениях большая ошибка. Потому бывает, что развод действительно идёт на пользу супругам и детям. Взрослые люди отмечают, что ребёнок ведёт себя спокойнее, да и им самим стало "легче дышать", ведь уходит психотравматическая ситуация, и личности это только во благо.