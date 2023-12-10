Бум на люксовые часы спадает

Бум популярности швейцарских часов закончился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RBK.

Спрос на часы люксовых брендов подскочил в начале пандемии. В 2022 году экспорт вырос до рекордных $28,5 млрд. В последние месяцы продажи упали, "некогда беззаботные" потребители стали осторожнее относиться к тратам. Таким образом, бум популярности швейцарских часов люксовых брендов, который наблюдался в течение последних трех лет, подходит к концу, сообщает Вloomberg.

Спрос на роскошные часы резко вырос в начале пандемии COVID, когда обеспеченные потребители, вынужденные сидеть дома из-за карантинных ограничений, заинтересовались брендами Audemars Piguet, Rolex и другими. В связи с этим в 2022 году экспорт швейцарских часов вырос до рекордного уровня — почти 25 млрд франков, или $28,5 млрд.

"Ситуация, которую мы наблюдали в 2021 и 2022 годах, выходила за рамки нормы. Мы даже представить не могли, что испытаем такое в своей жизни. Я думаю, что мы никогда больше этого не увидим", — сказал генеральный директор компании Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамиас. Bloomberg отмечает, что выпускаемые ею часы стоят в среднем около 50 тыс. швейцарских франков (почти $57 тыс).

Теперь же ситуация изменилась, снижение спроса фиксируют в последние месяцы. Это происходит на фоне "агрессивного повышения цен" и роста производства, а также факторов, не зависящих от отрасли — высоких процентных ставок и неустойчивого экономического роста. Все это отражается на мышлении "некогда беззаботных" потребителей и их готовности тратить деньги. С падением продаж из-за опасений инфляции и рецессии столкнулись не только производители часов, но и другие компании люксового сегмента, от LVMH до Kering SA (владеет Gucci).

Очевидным спад в сфере часового ретейла стал в ноябре, когда швейцарский люксовый гигант Richemont, владеющий брендом Cartier, в отчете за первое полугодие сообщил о снижении продаж в Северной и Южной Америке на 3% и 17% соответственно.

"Роскошь, к сожалению, не защищена от рецессии", — написали в прошлом месяце аналитики HSBC, заявив об окончании постпандемийной волны спроса.

Одновременно дешевеют подержанные часы класса люкс, их стоимость падает уже более года.

По оценкам Morgan Stanley, в 2022 году мировые розничные продажи часов составили около $54,5 млрд, подержанной продукции — около $24 млрд.

Часы — третий по объему сектор экспорта Швейцарии, в нем заняты около 60 тыс. человек. По словам нескольких представителей отрасли, они уже ощущают последствия падения спроса, некоторые поставщики комплектующих начали сокращать численность сотрудников.