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Буллинг, проблемы экологии и вопросы поддержки бизнеса - темы встреч кандидатов в президенты в регионах РК
Кандидаты в президенты Казахстана продолжают работу с избирателями в регионах. Двое из них сегодня побывали в Мангистауской области, один - в в ВКО. О чем политики и общественники говорили с народом, читайте в материале BaigeNews.kz.
Нурлан Ауесбаев провёл встречу во Дворце культуры имени Абая в Актау и рассказал собравшимся об основных положениях своей предвыборной программы.
Он отметил, что в западных регионах немало инфраструктурных проблем. При этом местные власти не предпринимают практически никаких действий, чтобы исправить ситуацию.
По мнению кандидата, переломить ситуацию можно лишь изменив форму управления государством – с президентской на парламентско-президентскую.
В предвыборной программе Ауесбаев предлагает национализировать крупные предприятия нефтегазового сектора. Только в этом случае, как он считает, Казахстану удастся добиться улучшения условий труда рабочих.
В документе также прописана необходимость внедрения Стандарта качества жизни казахстанцев. В нём должны быть предусмотрены все потребности человека, начиная от качественного питания, заканчивая отдыхом.
Сторонники Касым-Жомарта Токаева сегодня также работали в Мангистауской области.
В ходе посещения фабрики по производству спецодежды и обуви Zhamal-ai LTD члены штаба рассказали коллективу предприятия о мерах по поддержке бизнеса, отражённых в предвыборной программе кандидата.
"Выборы президента определят дальнейший курс развития нашего государства. Важно чтобы казахстанцы подошли взвешенно к своему выбору и 20 ноября продемонстрировали высокий уровень политической культуры, придя на избирательные участки", - сказала член РОШ, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.
С общественностью региона члены штаба обсудили основные направления предвыборной программы, в части улучшения региональной транспортной и социальной инфраструктуры.
На встрече с IT-специалистами члены РОШ акцентировали внимание на блоке предвыборной программы, посвящённом цифровизации.
Также на площадке "КМГ Инжиниринг" члены РОШ встретились с нефтяниками региона, рассказав им о мерах по созданию безопасной трудовой среды и защите прав работников, предусмотренных предвыборной программой.
На городском ипподроме состоялась встреча членов штаба с представителями спорта и наездниками местной команды "Көкмойнақ". В ходе встречи говорили о приоритетах кандидата в развитии профессионального и национальных видов спорта и популяризации здорового образа жизни.
Проблемы экологии и буллинга обсудила Салтанат Турсынбекова на встречах в Усть-Каменогорске.
Беседуя с местными экологами и активистами кандидат отметила, что Усть-Каменогорск, Риддер и Зыряновск, находящиеся в Восточно-Казахстанской области, есть на верхних строчках всех рейтингов городов по уровню загрязнения атмосферы. Основным источником загрязнения воздуха являются выбросы более чем 370 предприятий.
Турсынбекова заметила, что реки ВКО экологи относят к водотокам высокого и умеренного уровня загрязнения. На качество вод сильно влияют тяжёлые металлы.
Чиновники признают, что данные проблемы существуют, но средств на их устранение не хватает.
Она указала на ещё одну крупнейшую проблему региона.
"Восток страны – это вечный наследник трагедии Семипалатинского ядерного полигона, последствия которой ещё настигают наших людей. По разным оценкам, в Казахстане от испытаний пострадали свыше 1,5 миллиона человек, загрязнены 300 тысяч квадратных километров земли. Это колоссальный вред. Местные жители и туристы иногда купаются в озерах, едят рыбу из Атомного озера", - подчеркнула кандидат.
Позже Салтанат Турсынбекова встретилась с правозащитниками и обсудила с ними тему буллинга в школах.
"Мы привыкли жить в агрессивном обществе, где каждый защищается, борется, работает локтями. Но времена меняются. Современные общества становятся всё более инклюзивными, толерантными. И в детях мы должны воспитывать терпимость к отличиям. Если ребёнок чем-то отличается от сверстников, важно, наоборот, его поддержать. Поэтому нужно прививать ценности принятия, вовлечения разных детей в коллектив. А агрессия должна восприниматься как нечто излишнее, что осуждается даже среди детей. Но в первую очередь над этим должны работать взрослые", - отметила она.
Выступающая привела данные международных организаций. Согласно докладу ЮНЕСКО "Что стоит за цифрами? Искоренение насилия и запугивания в школе", каждый третий ученик в мире сталкивается с разными формами травли. От буллинга страдают не только его жертвы, но и агрессоры, и свидетели.
В брошюре, выпущенной в 2020 году ЮНФПА в Казахстане, сообщается, что в стране 63 процента детей стали свидетелями насилия и дискриминации, 44 процента стали жертвами и 24 процента совершили акты насилия и дискриминации в отношении других детей в школе.
"Беспокоит и то, что часто травлю инициируют учителя. Дети чувствуют пренебрежение в действиях педагогов и воспринимают это как импульс", - заявила Турсынбекова.
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