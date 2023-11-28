Букеровскую премию 2023 получил ирландский писатель Пол Линч за роман "Песнь пророка"

Престижную Букеровскую премию по литературе 2023 года получил ирландский писатель Пол Линч за роман-антиутопию "Песнь пророка", в котором описывается Ирландия, где воцаряется тоталитарный режим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Действие романа разворачивается в Дублине, в центре повествования — история Айлиш Стак, исследовательницы и матери четырех детей, которая пытается спасти свою семью в условиях "нового мира" и надвигающегося фашизма, разрушающего устоявшиеся демократические нормы.

"В этом романе моделируются события, которые уже происходили в прошлом, которые происходят сейчас и произойдут в будущем", — отметил он, сказав, что его задача была в том, чтобы прислушаться к происходящему и сделать обоснованные выводы.

Линч также рассказал, как буквально "проживал" некоторые сцены из своего романа, примеряя их на себя, и как потом эти сцены почти с точностью повторились в реальной жизни во время пандемии коронавируса и локдауна.

Пол Линч родился в 1977 году в городе Лимерик на юго-западе Ирландии. Живет в Дублине. Писательскую карьеру начал в 2013 году, а до этого он был кинокритиком в газете Sunday Tribune и Sunday Times.

Дебютный роман Линча "Красное небо утром" был написан под впечатлением от документального фильма о раскопках под Филадельфией, где в братской могиле были обнаружены останки ирландских эмигрантов.

Второй роман, "Черный снег" рассказывает о возвращении ирландского эмигранта в свою общину в Донегале. Он получил французскую премию Prix Libr'à Nous за лучший иностранный роман. В 2017 и 2019 годах вышли еще два его романа, "Грейс" и "За морем".

"Песнь пророка" — это уже его пятый роман. Он начал работу над ним незадолго до рождения сына, а закончил, когда тот уже научился кататься на велосипеде. По собственному признанию Линча, книга далась ему нелегко.

Обладатель Букеровской премии получает в качестве приза 50 тысяч фунтов стерлингов. Как признался Линч, он скорее всего потратит эти деньги на погашение ипотеки.

Остальные авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист, получают чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание романа-номинанта в "букеровском" оформлении.