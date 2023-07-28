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Бухгалтера школы в Актау приговорили к семи годам тюрьмы
В Мангистауской области прокуроры выявили хищение бюджетных средств на сумму более 76 миллионов тенге в одной из общеобразовательных школ областного центра, передаёт Baigenews.kz.
В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов была выявлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой главного бухгалтера школы, который на протяжении трёх лет начислял себе излишние суммы.
По данному факту прокурорами возбуждено уголовное дело, расследование было поручено ДЭР области.
В ходе следствия бухгалтер данной школы признал свою вину полностью.
Приговором суда виновное лицо осуждено по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение и растрата вверенного имущества) к семи годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на пять лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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