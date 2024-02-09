Бухгалтера школы подозревают в хищении 90 млн тенге в Алматинской области
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В Алматинской области прокуроры выявили факт хищения 90 миллионов тенге, предназначенных для заработной платы сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
По информации надзорного органа, бухгалтер перечислила похищенные деньги несуществующим работникам школы и своим родственникам.
Прокуроры отметили, что 90 миллионов тенге - это предварительная сумма, подсчет ущерба продолжается.
"По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и материалы направлены в Департамент экономических расследований по Алматинской области", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, аналогичный факт прокуроры выявили в Енбекшиказахском районе. По результатам расследования, ущерб на сумму более 10 миллионов тенге бухгалтером школы погашен в рамках расследования.
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