  • 13 Февраля, 16:53
  • BAIGENEWS

Бухгалтер проиграла в казино порядка 400 млн тенге в Астане

Сегодня, 16:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
54
Фото: pxhere.com

В Астане осудили бухгалтера ТОО, присвоившую деньги компании и проигравшую их в казино, передаёт BaigeNews.kz.

По данным прокуратуры, женщина ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым свыше 385,9 миллиона тенге. 

"Почти всю сумму бухгалтер проиграла в казино. Она осуждена к пяти годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы для азартных игр", - сообщили в надзорном органе.

Приговор суда вступил в законную силу.

Самое читаемое

Наверх