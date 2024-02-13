Бухгалтер проиграла в казино порядка 400 млн тенге в Астане

В Астане осудили бухгалтера ТОО, присвоившую деньги компании и проигравшую их в казино, передаёт BaigeNews.kz.

По данным прокуратуры, женщина ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым свыше 385,9 миллиона тенге.

"Почти всю сумму бухгалтер проиграла в казино. Она осуждена к пяти годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы для азартных игр", - сообщили в надзорном органе.

Приговор суда вступил в законную силу.