Бухгалтер проиграла в казино порядка 400 млн тенге в Астане
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
54Фото: pxhere.com
В Астане осудили бухгалтера ТОО, присвоившую деньги компании и проигравшую их в казино, передаёт BaigeNews.kz.
По данным прокуратуры, женщина ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым свыше 385,9 миллиона тенге.
"Почти всю сумму бухгалтер проиграла в казино. Она осуждена к пяти годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы для азартных игр", - сообщили в надзорном органе.
Приговор суда вступил в законную силу.
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