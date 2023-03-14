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  • Бухгалтер-игроман украл у детской больницы более 100 миллионов тенге
BaigeNews.kz Сегодня, 03:14
93
Сегодня, 03:14
93
Фото: BaigeNews.kz

Бухгалтер-игроман украл у детской больницы более 100 миллионов тенге

В Талдыкоргане осужден бухгалтер детской больницы, который потратил 109 миллионов бюджетных тенге на азартные игры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд учёл его чистосердечное раскаяние и наличие малолетнего ребёнка. Кроме того, подсудимый частично возместил ущерб, нанесённый государству.

Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

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#хищение #азартные игры #бухгалтер #Талдыкорган #больница #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:14
93
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