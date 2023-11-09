Бухгалтер госучреждения 8 лет получала зарплату за придуманного водителя в области Абай

"Мёртвую душу" нашли прокуроры в отделе земельных отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Бескарагайского района выявили факт фиктивного трудоустройства. Они зарегистрировали его в Едином реестре досудебных расследований и передали дело Департамент экономических расследований области Абай.

Следствие установило, что за водителя отдела земельных отношений с 2015 по 2023 годы, который был только на бумагах, зарплату получала бухгалтер. Дело в отношении неё по статье 189 части 3 пункта 1 Уголовного кодекса РК (хищение вверенного чужого имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения и в крупном размере) направлено в суд.

На судебном заседании подсудимая свою вину признала и пояснила, что возместила ущерб государству в размере пяти миллионов тенге на стадии следствия.

Суд приговорил её к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на три года.