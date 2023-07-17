Бухгалтер госпредприятия попалась на хищении 7 млн тенге в Жамбылской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Факт хищения семи миллионов тенге главным бухгалтером КГП на ПХВ "Кулан-Энерго Жылу" выявила прокуратура Т. Рыскуловского района Жамбылской области. Суд вынес приговор по этому делу, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратурой района проводился анализ в деятельности КГП на предмет расходования бюджетных средств. Установлено, что главбух предприятия платёжными поручениями перечисляла деньги на свои картсчета.

"С целью скрыть преступную деятельность бухгалтер указывала в платёжных поручениях назначение - за товары, профессиональные, научные и технические услуги. По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 189 УК РК", - сообщили в прокуратуре.

Приговором районного суда главный бухгалтер предприятия признана виновной в совершении уголовного правонарушения, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и лишение права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях на тот же срок.

Приговор вступил в законную силу.

Незаконно перечисленные деньги возвращены государству в полном объёме.