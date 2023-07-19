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  • Бухгалтер детсада присвоила более 2,5 млн тенге в области Абай
BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов Вчера, 22:36
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Вчера, 22:36
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Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Бухгалтер детсада присвоила более 2,5 млн тенге в области Абай

Более 2 500 000 тенге доначислила себе бухгалтер детского сада в Жарминском районе области Абай. Мать троих детей осудили, передаёт BaigeNews.kz.

Имея доступ к электронно-цифровой подписи руководителя учреждения женщина формировала фиктивные электронные счета к оплате и умышленно перечисляла на свой картсчёт лишние деньги.

"Бухгалтер признала вину и возместила нанесённый материальный ущерб. Судья признал подсудимую виновной и вынес приговор - 2,5 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В соответствии с частью 1 статьи 74 УК РК исполнение назначенного наказания отсрочено на пять лет, так как женщина имеет трёх малолетних детей, не достигших 14-летнего возраста", - сообщили в ДУИС области Абай.

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Вчера, 22:36
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