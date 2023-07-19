Бухгалтер детсада присвоила более 2,5 млн тенге в области Абай

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Более 2 500 000 тенге доначислила себе бухгалтер детского сада в Жарминском районе области Абай. Мать троих детей осудили, передаёт BaigeNews.kz.

Имея доступ к электронно-цифровой подписи руководителя учреждения женщина формировала фиктивные электронные счета к оплате и умышленно перечисляла на свой картсчёт лишние деньги.