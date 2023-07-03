Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу

Фото: inbusiness.kz

В Аксуском районе области Жетысу бухгалтер детского сада подозревается в хищении 38 миллионов тенге бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. Женщина незаконно повысила себе зарплату.

"Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и банковских счетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной. По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере)", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Дело расследуется Управлением досудебного расследования прокуратуры области Жетысу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.