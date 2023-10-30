Бухгалтер автошколы торговала правами в Экибастузе

Жительницу Экибастуза подозревают в мошенничестве. С заявлениями в полицию обратились уже более 40 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Потерпевшие уверяют, что 33-летняя женщина, работавшая бухгалтером в автошколе, предложила им помощь в получении водительских прав.

Один из обратившихся в полицию сообщил, что с октября прошлого года до середины июня этого года женщина, ссылаясь "на связи в госорганах", обещала выдать водительские удостоверения нужной категории. Ученики автошколы переводили от 150 до 400 тысяч тенге на счёт супруга бухгалтера.

Так и не получив права, горожане обратились в полицию. На удочку злоумышленницы попались жители Павлодарской и Акмолинской областей. Полицейские установили 48 обманутых граждан.

"Мы расследуем факт мошенничества, совершённого неоднократно, по четвёртому пункту третьей части статьи 190 УК РК. В отношении подозреваемой женщины избрана мера пресечения – обязательство о явке", – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Мошеннице грозит ограничение свободы от трёх до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Полицейские напоминают, что водительские права можно получить только в спецЦОНе, сдав соответствующие экзамены.