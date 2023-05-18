Будут ли запрещать казахстанцам брать кредиты на тои и свадьбы, ответили в АРРФР

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Могут ли казахстанцам запретить брать кредиты на тои и свадьбы? Как сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, АРРФР не может запрещать банкам выдавать какие-то виды займов, передаёт BaigeNews.kz.

При этом в агентстве рассматривают законодательные нормы, чтобы запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты в случае, если у заёмщика уже есть просроченные займы.

"Мы можем таким образом ограничивать увеличение долговой нагрузки для физических лиц, испытывающих в данный момент временные финансовые сложности. Но ограничивать конкретные виды кредитования по закону мы не вправе. Это внутренняя политика банка, и мы не вправе туда вмешиваться", — пояснил Олжас Кизатов.

У Кизатова спросили, могут ли налагаться ограничения на выдачу кредитов на свадьбу, например, в размере не более двух миллионов тенге.