"Будьте осторожны, Мошенники!": Столичные полицейские пообещали сделать новую рассылку

В Департаменте полиции Астаны орфографические и пунктационные ошибки назвали техническими и пообещали сделать новую рассылку, передаёт BaigeNews.kz.

"Департамент полиции Астана сообщает о том, что была допущена техническая ошибка в рассылке SMS-уведомлений. На данный момент она устранена, и сегодня будет новая рассылка сотовым оператором", - сообщили в полиции.

В ДП отметили, что сообщение было профилактическим и предупреждало о том, что не стоит переходить по незнакомым ссылкам.

"Будьте осторожны, Мошенники! Не переходите по сомнительным ссылкам (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)", - говорилось в ранее разосланном сообщении.

Казахстанцы отнеслись с иронией к этой рассылке. Многие паблики процитировали сообщение и отметили, что полицейские заботливо предупредили мошенников о том, что тем не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Также многих удивило, что к мошенникам обращаются через чур уважительно, написав это слово с большой буквы.