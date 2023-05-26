Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "Будет неустойчивой": синоптики рассказали о погоде на выходных
pxhere.com Сегодня, 14:30
90
Сегодня, 14:30
90
Фото: pxhere.com

"Будет неустойчивой": синоптики рассказали о погоде на выходных

В ближайшие три дня, с 27 по 29 мая, в Казахстане метеорологи прогнозируют неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Так, большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-
востоке Казахстана ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге погода будет без осадков.

Также по республике сохранятся усиление ветра, а на западе и юге республики – пыльная буря.

"По стране ожидается повышение дневных температур воздуха: в западных регионах до +32+37 С, на северо-западе до +30+35 С, на севере до +20+30 С, в центре до +20+28 С, на юге до +30+38 С, на юго-востоке небольшое понижение до +20+25 С, в горных районах +10+15 С, на востоке основной фон +23+28 С", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:30
90
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх