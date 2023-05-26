"Будет неустойчивой": синоптики рассказали о погоде на выходных

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В ближайшие три дня, с 27 по 29 мая, в Казахстане метеорологи прогнозируют неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Так, большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-

востоке Казахстана ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге погода будет без осадков.

Также по республике сохранятся усиление ветра, а на западе и юге республики – пыльная буря.