Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах правительства ответил на вопрос, будет ли дорожать хлеб в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Хлеб второй год дешевеет. Стоимость пшеницы вы знаете, конечно, это проблема. Но мы сейчас делаем всё для того, чтобы стабилизировать цены на пшеницу. До 15 сентября продовольственная контрактная корпорация объявит закупочные цены", - сообщил Ербол Карашукеев.

Министр заявил, что предпосылок для роста цен на муку и хлебобулочные изделия пока нет.