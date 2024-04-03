Будем системно повышать зарплаты тепловиков - Минэнерго

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев ответил на требование депутата Асхата Аймагамбетова по повышению заработной платы инженеров и технарей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов поднял проблему заработной платы работников коммунальных компаний. По словам мажилисмена, она очень низкая.

"Кадры никогда не придут в эту сферу, готовь их, не готовь. Проблема здесь даже не в колледжах и вузах, вы это прекрасно знаете. Одна из причин в том, что методика формирования тарифа, которая утверждена приказом министерства Нацэкономики, требует закладывать заработную плату как среднюю по виду деятельности. А средняя по виду деятельности, вы сами понимаете, очень низкая", - сказал депутат, обращаясь к министру энергетики.

Это, как считает Аймагамбетов, является причиной дефицита кадров, проблемы с обеспечением коммунальных услуг.

"Я думаю, нужно снять эту проблему - искусственно созданный лимит – для того, чтобы могли повысить заработную плату инженеров и технарей. Надо экономить на других – на адмперсонале, на других каких-то закупках, но по заработной плате технарей проблему надо решать, искусственно созданные барьеры надо убирать", - сказал депутат Мажилиса.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев согласился с мажилисменом, добавив, что проблема с нехваткой кадров актуальна для всей электроэнергетической отрасли. При этом проблема не только в привлечении новых сотрудников, но даже и в удержании квалифицированных специалистов. По словам министра, зарплаты в энергетике ниже регионального уровня.