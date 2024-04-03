Будем системно повышать зарплаты тепловиков - Минэнерго
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Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев ответил на требование депутата Асхата Аймагамбетова по повышению заработной платы инженеров и технарей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На пленарном заседании Мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов поднял проблему заработной платы работников коммунальных компаний. По словам мажилисмена, она очень низкая.
"Кадры никогда не придут в эту сферу, готовь их, не готовь. Проблема здесь даже не в колледжах и вузах, вы это прекрасно знаете. Одна из причин в том, что методика формирования тарифа, которая утверждена приказом министерства Нацэкономики, требует закладывать заработную плату как среднюю по виду деятельности. А средняя по виду деятельности, вы сами понимаете, очень низкая", - сказал депутат, обращаясь к министру энергетики.
Это, как считает Аймагамбетов, является причиной дефицита кадров, проблемы с обеспечением коммунальных услуг.
"Я думаю, нужно снять эту проблему - искусственно созданный лимит – для того, чтобы могли повысить заработную плату инженеров и технарей. Надо экономить на других – на адмперсонале, на других каких-то закупках, но по заработной плате технарей проблему надо решать, искусственно созданные барьеры надо убирать", - сказал депутат Мажилиса.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев согласился с мажилисменом, добавив, что проблема с нехваткой кадров актуальна для всей электроэнергетической отрасли. При этом проблема не только в привлечении новых сотрудников, но даже и в удержании квалифицированных специалистов. По словам министра, зарплаты в энергетике ниже регионального уровня.
"Мы небольшую работу провели в прошлом году и до сих пор находимся под существенной критикой из-за того, что мы подняли заработные платы для работников электро-, теплоцентралей. Пошли на это непопулярное решение. Тем не менее ситуацию более менее стабилизировали для ТЭЦ, где есть комбинированная выработка тепла и электроэнергии. Для тепловиков пока такой функции нет. Мы будем системно работать. Сейчас как раз нам эти функции переходят, мы будем системно заниматься тем, чтобы именно зарплаты повышались до уровня среднеотраслевых. Как вы знаете, в энергетике зарплаты ниже даже регионального уровня, исходя из сложившейся практики регулирования тарифов", - сказал Саткалиев.
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